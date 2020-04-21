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    Овечкин против Гретцки. Линия BETCITY на битву Великих

    Новости букмекеров Бетсити
    Александр Овечкин и Уэйн Гретцки сыграют в хоккей на приставке в ночь со среды на четверг. Трансляцию покажет клубный канал «Вашингтон Кэпиталз» в Twitch.

    Александр Овечкин
    Александр Овечкин

    Зрители смогут увидеть и услышать всё происходящее. Уже известно, что во время стрима будет вестись сбор донатов, которые в дальнейшем будут отправлены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Хоккеисты будут играть до двух побед.

    Противостояние Овечкина и Гретцки вызывает большой интерес у поклонников хоккея. Уэйн Гретцки — лучший бомбардир в истории НХЛ. На счету канадца 894 гола. Считается, что Александр Овечкин до завершения своей карьеры способен побить рекорд «Великого».

    Сейчас количество заброшенных шайб россиянина застыло на отметке 706. Конечно, встреча в виртуальном пространстве не расставит все точки над «i», но станет настоящим подарком во время самоизоляции.

    Александр Овечкин считается фаворитом предстоящей игры. На победу «Великой восьмерки» можно поставить с коэффициентом 1,45. Шансы Уэйна Гретцки оцениваются на 2,55. Трансляция начнется 23 апреля в 03:00 по московскому времени. Не пропустите!

    Сделать ставку на сражение Овечкина и Гретцки

    Сделать ставку на рекорд Гретцки

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