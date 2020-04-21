Овечкин против Гретцки. Линия BETCITY на битву Великих

Зрители смогут увидеть и услышать всё происходящее. Уже известно, что во время стрима будет вестись сбор донатов, которые в дальнейшем будут отправлены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Хоккеисты будут играть до двух побед.
Противостояние Овечкина и Гретцки вызывает большой интерес у поклонников хоккея. Уэйн Гретцки — лучший бомбардир в истории НХЛ. На счету канадца 894 гола. Считается, что Александр Овечкин до завершения своей карьеры способен побить рекорд «Великого».
Сейчас количество заброшенных шайб россиянина застыло на отметке 706. Конечно, встреча в виртуальном пространстве не расставит все точки над «i», но станет настоящим подарком во время самоизоляции.
Сделать ставку на сражение Овечкина и Гретцки
Сделать ставку на рекорд Гретцки
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