Pinnacle отмечает свой серебряный юбилей, запуская таблицы лидеров Silver Stakes

Сперва был звонок

С этого началась история Pinnacle: кто-то стремился разместить ставку на матч по американскому футболу. Пусть вспомнить подробности этой исторической ставки сейчас и трудно, нет никаких сомнений в том, что она стала началом чего-то поистине важного.

За последующую четверть столетия компания Pinnacle выросла из маленького стартапа в лидера отрасли, который стремится постоянно предоставлять клиентам более качественные услуги, более широкий ассортимент и более выгодные коэффициенты.

Для того чтобы отметить 25 лет ведения бизнеса, компания Pinnacle на целый год распланировала календарь впечатляющих внешних и внутренних праздников и мероприятий. Первым из таких событий станет посвященная футболу сентябрьская таблица лидеров Silver Stakes — первая из серии таблиц лидеров, связанных с большим количеством спортивных соревнований.

С 11 сентября игроки смогут подтвердить свое участие в конкурсе Silver Stakes Soccer с таблицей лидеров, который будет проводиться с 16 сентября по 1 октября и охватит матчи из английской Премьер-лиги, германской Бундеслиги, итальянской Серии A, французской Лиги 1, испанской Ла Лиги, Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Кубка Либертадорес.

Pinnacle также запустит таблицу лидеров Silver Stakes для казино, победитель которой получит призовую ставку размером 25 000 $. Кроме того, вас ждет лотерея с призами и приз казино в виде 25 бесплатных спинов для эксклюзивной слотовой игры Pinnacle Majestic King.

Таблица лидеров О дополнительных таблицах лидеров Silver Stakes, посвященных другим видам спорта, будет объявлено в ближайшие недели.

С самых первых дней сотрудники Pinnacle всегда искали способы повысить качество услуг для клиентов. Именно поэтому прошло не так уж много времени, прежде чем Pinnacle «перерезала провод» и в 2004 году полностью перешла в онлайн-режим.

Pinnacle быстро стала ведущим онлайн-букмекером и полностью изменила ландшафт всей отрасли, начав предлагать низкую маржу и высокие лимиты, что в сочетании с безукоризненной репутацией онлайн-платформы позволило предоставить игрокам более выгодную альтернативу традиционным букмекерам.

Pinnacle продолжила свой путь первопроходца и в 2010 году, приняв первую в индустрии ставку на киберспорт, при этом к концу 2014 года количество киберспортивных ставок насчитывало уже 1 000 000, а к началу 2017 года — целых 5 000 000.

Однако Pinnacle не планировала почивать на киберспортивных лаврах, и в 2021 году компания запустила новый и современный киберспортивный портал — отдельную платформу для ставок на киберспорт, которая в первую очередь удовлетворяла нужды поклонников киберспорта, а не игроков на спортивных ставках.

В список улучшений входили новые функции, такие как встроенные в страницы сайта живые трансляции, простой доступ непосредственно к киберспортивному содержимому и, что куда более важно, интерфейс, созданный с учетом потребностей аудитории любителей киберспорта.

В 2018 году Pinnacle выпустила Pinnacle Solution: эта всеобъемлющая B2B-платформа предлагает свои выдающиеся букмекерские услуги и законченные решения партнерам, которые пожелали воспользоваться опытом и экспертными знаниями Pinnacle в индустрии размещения ставок.

Решение Pinnacle Solution с первого дня получило огромное признание, завоевав внушительное количество отраслевых премий, включая четыре награды SBC Esports Supplier of the Year, две награды EGR Esports Supplier of the Year и награду 2022 SiGMA Esports Supplier of the Year.

На протяжении всей своей истории Pinnacle прилагала усилия к построению доверительных отношений с сообществом игроков на ставках с помощью целостного подхода и заботе об универсальных ценностях: компания стремилась добиваться высокого уровня удовлетворенности клиентов, и потому большинство игроков считает ее одним из наиболее авторитетных букмекеров во всем мире.

Pinnacle и ее персонал признательны и благодарны за вашу поддержку в рамках предыдущих 25 лет, и вся команда Pinnacle твердо намерена и далее предоставлять игрокам любого уровня новые возможности и выгодные коэффициенты.