    Александр ФилинАлександр Филин: Надеюсь, «Балтика» сможет закончить сезон ещё выше
  • 23:03
    • Оже-Альяссим пробился в полуфинал US Open
  • 19:46
    • Карпин: Что покажет Иордания, зависит от нас
  • 18:03
    • Джику пропустит матчи сборной Ганы из-за подписания контракта со «Спартаком»
  • 17:24
    • «Енисей» и «Шинник» поделили очки в матче Первой лиги
  • 16:59
    • Алехандро Бальде получил травму на тренировке
    Diamond VIP в Pinnacle888 — главный выбор для профессионалов

    Новости букмекеров
    Pinnacle888 всегда отличался от других букмекеров, поскольку работал с минимальной маржой и давал самые выгодные коэффициенты на рынке. Для опытного игрока это значит, что даже небольшой бонус, например 10% на депозит, в сочетании с их коэффициентами превращается в реальное преимущество над любым другим букмекером.

    Компания не блокирует победителей и не урезает лимиты: если ты профи и твой счёт закрыли в другой конторе, в Pinnacle888 тебя ждут. И именно поэтому статус Diamond VIP — это ключ к максимальной выгоде, где весь профит сосредоточен в коэффициентах и возвратах, а не в невыполнимых условиях отыгрыша.

    Как стать Diamond VIP — пошаговый гайд
    • 1. Заведи счёт в Pinnacle888. Регистрируйся через зеркало и укажи промокод livesport в разделе «код партнера»
    • 2. Сделай депозит. Чем больше депозит, тем лучше. Оптимальный вариант — крипта. Возьми 10% welcome-бонус (максимум до $10 000). Получив максимальный бонус, ты автоматически попадаешь в Diamond VIP.
    • 3. Играй и набирай объёмы. В течение первой недели ты показываешь активность и создаёшь оборот.
    • 4. Апгрейд до VIP. При достаточном объёме ставок твой аккаунт апгрейдят до VIP, и ты получаешь доступ ко всем видам кешбэка.

    Если у тебя есть вопросы — напиши в саппорт. Уже играешь в Pinnacle888 и хочешь проверить свой статус? Тоже обратись в саппорт, и тебе дадут актуальную информацию.

    Два формата Diamond VIP кешбэк

    Месячный ребейт от оборота (уровень Diamond)
    • Начисляется от всего объёма ставок — даже если ты в плюсе.
    • Без отыгрыша — деньги доступны сразу.
    • Без лимита выплат: чем больше оборот — тем больше возврат.
    • Доступен на высшем уровне VIP.
    • Подключение: напиши в саппорт — расскажем детали и активируем.

    * Мы специально не раскрываем точные параметры публично — это премиальный ребейт для Diamond-игроков.

    5% еженедельно — кешбэк от проигрышей
    • До $500 каждую неделю по ставкам в спорте и казино.
    • Период подсчёта: пн–вс, выплаты — в среду.
    • Условия: еженедельный оборот от $50 000.
    • Подходит тем, кто хочет быстрее компенсировать просадки.

    Почему Diamond VIP в Pinnacle888 — это особенный статус

    • Минимальная маржа → максимальные коэффициенты. Здесь реальная выгода, которая работает на дистанции.

    • Свобода для профессионалов. Pinnacle888 не блокирует и не ограничивает успешных игроков.

    • Гибкость программы. Ты сам выбираешь: стабильный доход от оборота или еженедельный кешбэк от проигрышей.

    В отличие от других букмекеров, Pinnacle888 не заманивает «большими бонусами» с жёстким отыгрышем, которые в итоге ведут к сливу. Настоящий профит в коэффициентах и возвратах, доступных игрокам Diamond VIP.

    Ключевая мысль

    Diamond VIP — это не маркетинговый трюк, а инструмент для тех, кто играет серьёзно. Заводи счёт, делай депозит, используй промокод livesport и выходи в Pinnacle Diamond VIP.

    Здесь твои деньги работают на тебя за счёт коэффициентов и кешбэка — а не против тебя через скрытые условия.

