Норвегия досрочно победила в медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине

Сборнаядосрочно победила в медальном зачёте зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). За день до конца Игр-2022 в активе норвежской команды 15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей.

На втором месте идёт Германия (10-7-5), на третьем — США (8-9-6). На Олимпиаде осталось разыграть 7 комплектов медалей, но обойти Норвегию в медальном зачёте уже никто не сможет.

Сборная России поднялась на восьмое место. Это произошло после успешного выступления российских лыжников в масс-старте. Александр Большунов завоевал золото, Иван Якимушкин — серебро. В активе сборной России 6 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых наград.

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