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    Норвегия досрочно победила в медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине

    Пекин-2022
    Сборная Норвегии досрочно победила в медальном зачёте зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). За день до конца Игр-2022 в активе норвежской команды 15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей.

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    Норвежские спортсмены

    На втором месте идёт Германия (10-7-5), на третьем — США (8-9-6). На Олимпиаде осталось разыграть 7 комплектов медалей, но обойти Норвегию в медальном зачёте уже никто не сможет.

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    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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