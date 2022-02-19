Норвегия досрочно победила в медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине

Норвежские спортсмены Фото: globallookpress.com
На втором месте идёт Германия (10-7-5), на третьем — США (8-9-6). На Олимпиаде осталось разыграть 7 комплектов медалей, но обойти Норвегию в медальном зачёте уже никто не сможет.
Сборная России поднялась на восьмое место. Это произошло после успешного выступления российских лыжников в масс-старте. Александр Большунов завоевал золото, Иван Якимушкин — серебро. В активе сборной России 6 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых наград.
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