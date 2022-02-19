Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Боруссия» Дортмунд расплачивается за свои ошибки«Боруссия» Дортмунд нуждается в перезагрузке
  • 11:12
    • Большунов выиграл сокращенный марафон на Олимпиаде в Пекине
  • 11:02
    • Клебо сошел с дистанции сокращенного марафона на Олимпиаде в Пекине
  • 10:46
    • Депай может вернуться в «Лион»
  • 08:16
    • Мужской лыжный масс-старт на Олимпиаде в Пекине сокращён до 30 км
  • 07:43
    • Командные соревнования по горнолыжному спорту перенесены из-за погодных условий
    Все новости спорта

    Фигурное катание, спортивные пары, произвольная программа на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России
    На Олимпиаде-2022 в Пекине 19 февраля в 14:00 мск начнется заключительный старт в программе фигурного катанияпроизвольная программа у пар.

    Евгения Тарасова и Владимир Морозов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгения Тарасова и Владимир Морозов

    После короткой программы лидируют китайцы Вэньцзин Суй/Хань Цун (84.41). Их преследуют сразу три пары из России.

    Наилучшие шансы из них побороться за медаль есть у Евгении Тарасовой/Владимира Морозова — их отставание от лидеров 0,16 балла.

    Чемпионы мира Анастасия Мишина/Александр Галлямов проигрывают китайской паре без малого 2 балла, что в условиях жесткой конкуренции отыграть будет невероятно сложно (82.76).

    На четвёртом месте расположился еще один дуэт из России Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Их оценка после короткой программы — 78.59.

    Онлайн-трансляцию произвольной программы у пар смотрите на LiveSport.Ru.

    По ТВ трансляция начнется в 14:00 на телеканале «Россия 1». В прямом эфире соревнования прокомментирует Андрей Журанков.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ман Сити» взять реванш у «Тоттенхэма»?
  • «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Продолжится ли победная серия «Челси»?
  • «Кристал Пэлас» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Канарейки» не избегут очередного разгрома
  • «Ливерпуль» — «Норвич». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.89
  • Экспресс дня 19 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Боруссия М
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Финляндия — Россия
  • Хоккей
  • Завтра в 07:10
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие