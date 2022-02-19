Фигурное катание, спортивные пары, произвольная программа на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

Нав Пекине 19 февраля в 14:00 мск начнется заключительный старт в программе фигурного катания

После короткой программы лидируют китайцы Вэньцзин Суй/Хань Цун (84.41). Их преследуют сразу три пары из России.

Наилучшие шансы из них побороться за медаль есть у Евгении Тарасовой/Владимира Морозова — их отставание от лидеров 0,16 балла.

Чемпионы мира Анастасия Мишина/Александр Галлямов проигрывают китайской паре без малого 2 балла, что в условиях жесткой конкуренции отыграть будет невероятно сложно (82.76).

На четвёртом месте расположился еще один дуэт из России Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Их оценка после короткой программы — 78.59.

Онлайн-трансляцию произвольной программы у пар смотрите на LiveSport.Ru.

По ТВ трансляция начнется в 14:00 на телеканале «Россия 1». В прямом эфире соревнования прокомментирует Андрей Журанков.

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