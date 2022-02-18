Хоккей, полуфинал Россия — Швеция на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

Сборнаяпо хоккею 18 февраля в 16:10 начнет полуфинальный матч напротив команды

Обе команды по разу проиграли на Олимпиаде. В четвертьфиналах им противостояли совершенно разные по классу соперники: Россия обыграла Данию, а вот шведам пришлось сражаться с Канадой.

Счет оказался на удивление небольшим — 2:0, причем вторая шайба влетела уже в концовке в пустые ворота.

Сборная России по-прежнему испытывает сложности при реализации большинства и вообще неуверенно чувствует себя в атаке.

Эксперты LiveSport.Ru дали свой прогноз на матч с коэффициентом 2.44.

Онлайн-трансляция полуфинала Россия — Швеция смотрите на LiveSport.Ru.

По ТВ матч покажет канал «Россия 1». Комментировать в прямом эфире игру будет Владимир Стогниенко. Начало — 16:10 мск.

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