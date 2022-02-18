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    Хоккей, полуфинал Россия — Швеция на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Сборная России по хоккею 18 февраля в 16:10 начнет полуфинальный матч на Олимпиаде-2022 против команды Швеции.

    Сборная России по хоккею
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    Сборная России по хоккею

    Обе команды по разу проиграли на Олимпиаде. В четвертьфиналах им противостояли совершенно разные по классу соперники: Россия обыграла Данию, а вот шведам пришлось сражаться с Канадой.

    Счет оказался на удивление небольшим — 2:0, причем вторая шайба влетела уже в концовке в пустые ворота.

    Сборная России по-прежнему испытывает сложности при реализации большинства и вообще неуверенно чувствует себя в атаке.

    Эксперты LiveSport.Ru дали свой прогноз на матч с коэффициентом 2.44.

    Онлайн-трансляция полуфинала Россия — Швеция смотрите на LiveSport.Ru.

    По ТВ матч покажет канал «Россия 1». Комментировать в прямом эфире игру будет Владимир Стогниенко. Начало — 16:10 мск.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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