Норвегия выиграла золото в командных соревнованиях по лыжному двоеборью на Олимпиаде-2022

Йорген Граабак Фото: globallookpress.com
Сборная России в командном турнире не участвовала.
Лыжное двоеборье. Олимпийские игры. Пекин. Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
1. Норвегия (Эспен Бьёрнстад, Эспен Андерсен, Йенс Лурос Офтебру, Йорген Граабак) — 50.45,1.
2. Германия (Мануэль Файст, Юлиан Шмид, Эрик Френцель, Винценц Гайгер) +54,9.
3. Япония (Ёсито Ватабе, Хидэаки Нагаи, Акито Ватабе, Риота Ямамото) +55,2.
4. Австрия (Франц-Йозеф Рерль, Йоханнес Лампартер, Лукас Грайдерер, Мартин Фриц) +59,6.
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