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    Норвегия выиграла золото в командных соревнованиях по лыжному двоеборью на Олимпиаде-2022

    Пекин-2022 Лыжное двоеборье
    Сборная Норвегии выиграла командные соревнования по лыжному двоеборью на зимних Олимпийских играх в Пекине. Серебро завоевала Германия, бронза досталась Японии.

    Йорген Граабак
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    Йорген Граабак

    Сборная России в командном турнире не участвовала.

    Лыжное двоеборье. Олимпийские игры. Пекин. Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км

    1. Норвегия (Эспен Бьёрнстад, Эспен Андерсен, Йенс Лурос Офтебру, Йорген Граабак) — 50.45,1.
    2. Германия (Мануэль Файст, Юлиан Шмид, Эрик Френцель, Винценц Гайгер) +54,9.
    3. Япония (Ёсито Ватабе, Хидэаки Нагаи, Акито Ватабе, Риота Ямамото) +55,2.
    4. Австрия (Франц-Йозеф Рерль, Йоханнес Лампартер, Лукас Грайдерер, Мартин Фриц) +59,6.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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