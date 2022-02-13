Путин российским лыжникам: Близкие и друзья, наставники и болельщики, вся Россия гордится вами

Президент Российской Федерацииобратился к мужской лыжной команде после ее победы в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине. Команда выступала в составе

«Уважаемые Алексей Александрович, Александр Александрович, Денис Сергеевич, Сергей Александрович! От души поздравляю вас с триумфом на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине.

В эстафете — одном из наиболее сложных и престижных видов лыжных гонок — вы выступили как крепкая, сплоченная команда, с первого этапа задали высочайший, победный темп. Чувство локтя, выдержка, уверенность в своих силах помогли вам обойти опытных соперников, стать чемпионами.

И конечно, особые слова признательности — старшему тренеру сборной России по лыжным гонкам Юрию Викторовичу Бородавко и всему тренерскому коллективу.

Близкие и друзья, наставники и болельщики, вся Россия гордится вами. Желаю новых успехов», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

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