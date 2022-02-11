Лыжные гонки, мужчины, 15 км, классический стиль на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

Сборную России представят четверо спортсменов. Илья Семиков выйдет на старт 60-м, Иван Якимушкин 66-м, Алексей Червоткин 68-м, Александр Большунов 70-м.
Безусловно, гонка пройдет под знаком новой серии соперничества Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо.
Прямую трансляцию гонки смотрите на канале «Россия 1». Комментировать лыжи будет Дмитрий Губерниев. Начало эфира — в 10:00.
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