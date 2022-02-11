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    Лыжные гонки, мужчины, 15 км, классический стиль на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

    Пекин-2022 Лыжные гонки Сборная России
    В 10:00 на Олимпиаде-2022 в Пекине начнется гонка на 15 км у лыжников классическим стилем.

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    Сборную России представят четверо спортсменов. Илья Семиков выйдет на старт 60-м, Иван Якимушкин 66-м, Алексей Червоткин 68-м, Александр Большунов 70-м.

    Безусловно, гонка пройдет под знаком новой серии соперничества Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо.

    Прямую трансляцию гонки смотрите на канале «Россия 1». Комментировать лыжи будет Дмитрий Губерниев. Начало эфира — в 10:00.

    Кроме того, смотрите онлайн-трансляцию гонки на LiveSport.Ru.

    Олимпиада-2022 онлайн

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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