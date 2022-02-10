Лыжные гонки, женщины, 10 км классикой на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

10 февраля насостоится лыжная гонка на 10 км классическим стилем у женщин. Начало — в 10:00 по Москве.

Все надежды сборной России связаны с Натальей Непряевой, которая уже выиграла серебро на этой Олимпиаде.

Кроме нее, есть шансы на успех у Юлии Ступак, Татьяны Сориной и Лилии Васильевой. Главный фаворит гонки — Тереза Йохауг из Норвегии.

Прямая трансляция гонки на 10 км у женщин начнется в 10:00. Смотрите ее на Первом канале. Комментировать в прямом эфире будет Андрей Арих.

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