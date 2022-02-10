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    Лыжные гонки, женщины, 10 км классикой на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

    Пекин-2022 Лыжные гонки Сборная России
    10 февраля на Олимпиаде в Пекине состоится лыжная гонка на 10 км классическим стилем у женщин. Начало — в 10:00 по Москве.

    Наталья Непряева
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    Наталья Непряева

    Все надежды сборной России связаны с Натальей Непряевой, которая уже выиграла серебро на этой Олимпиаде.

    Кроме нее, есть шансы на успех у Юлии Ступак, Татьяны Сориной и Лилии Васильевой. Главный фаворит гонки — Тереза Йохауг из Норвегии.

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  • Сегодня

    • Прямая трансляция гонки на 10 км у женщин начнется в 10:00. Смотрите ее на Первом канале. Комментировать в прямом эфире будет Андрей Арих.

    Кроме того, не пропустите онлайн-трансляцию на LiveSport.Ru.

    Олимпиада-2022 онлайн

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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