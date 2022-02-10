Лыжные гонки, женщины, 10 км классикой на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

Наталья Непряева Фото: globallookpress.com
Все надежды сборной России связаны с Натальей Непряевой, которая уже выиграла серебро на этой Олимпиаде.
Кроме нее, есть шансы на успех у Юлии Ступак, Татьяны Сориной и Лилии Васильевой. Главный фаворит гонки — Тереза Йохауг из Норвегии.
Прямая трансляция гонки на 10 км у женщин начнется в 10:00. Смотрите ее на Первом канале. Комментировать в прямом эфире будет Андрей Арих.
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