Йоханнес Клебо извинился за своё поведение после скиатлона на Олимпиаде-2022

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежецпринёс извинения за своё поведение.

После неудачного выступления в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай) Клебо отказался общаться с журналистами. Также он нецензурно охарактеризовал собственное выступление в скиатлоне. Там он занял лишь 40-е место, уступив россиянину Александру Большунову более девяти минут.

«Вчерашняя гонка сложилась не так, как планировалось. Да и микст-зона тоже… Прошу прощения за это.

Мне повезло, что завтра у меня будет ещё один шанс. Я сделаю всё возможное! Теперь я сосредоточен на спринте!» — написал Клебо в своём «инстаграме».

Завтра, 8 февраля, на Олимпиаде состоятся мужской и женский спринты.