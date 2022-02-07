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    Йоханнес Клебо извинился за своё поведение после скиатлона на Олимпиаде-2022

    Пекин-2022 Лыжные гонки
    Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо принёс извинения за своё поведение.

    Йоханнес Клебо
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    Йоханнес Клебо

    После неудачного выступления в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай) Клебо отказался общаться с журналистами. Также он нецензурно охарактеризовал собственное выступление в скиатлоне. Там он занял лишь 40-е место, уступив россиянину Александру Большунову более девяти минут.

    «Вчерашняя гонка сложилась не так, как планировалось. Да и микст-зона тоже… Прошу прощения за это.

    Мне повезло, что завтра у меня будет ещё один шанс. Я сделаю всё возможное! Теперь я сосредоточен на спринте!» — написал Клебо в своём «инстаграме».

    Завтра, 8 февраля, на Олимпиаде состоятся мужской и женский спринты.

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