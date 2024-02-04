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    ЦСКА уступил казанскому УНИКСу в матче Единой лиги

    ЦСКА — УНИКС: счет матча 73:83, обзор

    Баскетбол Лига ВТБ УНИКС ЦСКА
    УНИКС обыграл ЦСКА (83:73) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

    УНИКС
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    УНИКС

    В 1-й и 2-й четверти матча ЦСКА обыгрывал своего соперника. Во 2-й половине поединка УНИКС перевернул ход матча и обыграл армейцев.

    Самый результативный в этой встрече — защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин, который набрал 27 очков.

    Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат.
    ЦСКА — УНИКС 73:83 (22:20, 20:14, 17:28, 14:21).
    ЦСКА: Уэйр (16 ), Тримбл (15), Жан-Шарль (14 ), М'Бай (12 )УНИКС: Кулагин (27), Димитриевич (17 + 9 передач + 7 подборов), Лабери (15 + 7 подборов)

    После этого матча УНИКС занимает 2-е место в таблице Единой лиги ВТБ. ЦСКА — на 1-й позиции.

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