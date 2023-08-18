НБА обнародовала расписание сезона-2023/2024

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) на официальном сайте опубликовала расписание сезона-2023/24.

Регулярный чемпионат стартует 24 октября, а завершится — 14 апреля. Всего будет сыграно 1230 матчей. Каждая команда проведет по 82 встречи.

В первом матче новой регулярки «Денвер» сыграет с «Лейкерс» в Денвере. Также в этот день «Голден Стэйт» встретятся с «Финиксом».

Стадия плей-ин состоится с 16 по 19 апреля, а плей-офф — с 20 апреля. Первый матч финала запланирован на 6 июня. Звездный уик-энд пройдет с 16 по 18 февраля.

Отметим, что на данный момент определено расписание для 80 матчей каждого клуба. Точные даты игр и соперники в 30 матчах на неделе с 4 по 10 декабря еще не определены, поскольку зависят от результатов группового этапа нового внутрисезонного турнира НБА. В этот период каждый клуб сыграет по две недостающих встречи.

Новый внутрисезонный турнир НБА стартует 3 ноября. Групповая стадия завершится 28 ноября, четвертьфиналы пройдут 4-5 декабря, полуфиналы — 7 декабря, а финал — 9 декабря. Все матчи, кроме финала, пойдут в зачёт регулярного сезона.