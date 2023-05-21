«Денвер» выиграл третий матч подряд в серии с «Лейкерс»

одержал выездную победу надв третьем матче финала Западной конференции.

Игра завершилась со счетом 119:108 (32:20, 26:35, 26:27, 35:26) в пользу «Денвера».

В составе гостей выделялся Джамал Мюррэй, набравший 37 очков. Сербский центровой Никола Йокич к 24 очкам добавил 8 передач.

У «Лейкерс» авторами дабл-дабла стали Энтони Дэвис (28 очков и 18 подборов) и Леброн Джеймс (23 очка и 12 передач).

«Денвер» повел в серии со счетом 3-0. Четвертый матч пройдет 23 мая. В случае победы «Наггетс» выйдут в финал плей-офф, в котором встретятся с победителем пары «Бостон» — «Майами» (счет в серии 0-2).

«Лейкерс» еще ни разу не выигрывали четвертый матч, уступая 0-3 в серии.