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    «Филадельфия» разгромила «Бруклин» в первом матче плей-офф, «Голден Стэйт» уступил «Сакраменто»

    Баскетбол НБА Бостон Селтикс Атланта Хоукс Бруклин Нетс Филадельфия Сиксерс Сакраменто Кингз Голден Стэйт Уорриорз Кливленд Кавальерс Нью-Йорк Никс
    За океаном состоялись первые матчи плей-офф в НБА.

    «Филадельфия» начала плей-офф с уверенной победы над «Бруклином»
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    «Филадельфия» начала плей-офф с уверенной победы над «Бруклином»

    «Филадельфия» одержала домашнюю победу над «Бруклином» 121:101 (30:25, 37:33, 26:23, 28:20).

    Одним из лучших в составе «76-х» был камерунский центровой Джоэл Эмбиид, набравший 26 очков. Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 23 очков и 13 передач.

    У «Бруклина» самым активным был Микэл Бриджес, на счету которого 30 очков.

    Счет в серии стал 1-0 в пользу «Филадельфии».

    «Бостон» выиграл на своей площадке у «Атланты» — 112:99 (29:19, 45:25, 20:31, 18:24).

    Сразу три игрока «Селтикс» набрали 20+ очков — Джейлен Браун (29 + 12 подборов), Джейсон Тейтум (25 + 11 подборов) и Деррик Уайт (24).

    Счет в серии стал 1-0 в пользу «Бостона».

    «Кливленд» потерпел домашнее поражение от «Нью-Йорк» — 97:101 (24:30, 21:20, 25:28, 27:23).

    В составе «Никс» самым результативным стал Джейлен Брансон, набравший 27 очков. У хозяев площадки 38 очков в активе Донована Митчелла.

    Счет в серии стал 1-0 в пользу «Нью-Йорка».

    «Сакраменто» выиграл на своем паркете у «Голден Стэйт» — 126:123 (29:29, 26:32, 36:29, 35:33).

    Разыгрывающий защитник «Кингз» Де'Аарон Фокс набрал 38 очков, а литовский форвард Домантас Сабонис оформил дабл-дабл из 12 очков и 16 подборов.

    Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 30 очков.

    Счет в серии стал 1-0 в пользу «Сакраменто».

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