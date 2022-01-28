НБА объявила стартовые пятерки на Матч всех звезд-2022

НБА объявила стартовые пятерки команд на Матч всех звезд. Их определяли с помощью голосования среди болельщиков, игроков и СМИ.

Как сообщает пресс-служба лиги, за сборную Запада сыграют защитники Джа Морант («Мемфис Гриззлис») и Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), форварды Эндрю Уиггинс («Голден Стэйт Уорриорз») и Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), а также центровой Никола Йокич («Денвер Наггетс»). Капитаном команды будет Джеймс.

От Востока с первых минут сыграют защитники Трэй Янг («Атланта Хокс») и Демар Дерозан («Чикаго Буллз»), форварды Кевин Дюрант («Бруклин Нетс») и Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), а также центровой Джоэль Эмбиид («Филадельфия Севенти Сиксерс»). Капитаном команды будет Дюрант.

Матч всех звезд-2022 запланирован на 20 февраля на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде.