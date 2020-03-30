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    Полотенце с последней игры Брайанта продали на аукционе

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс
    Полотенце с последней игры легенды «Лейкерс» Коби Брайанта в карьере было продано на аукционе за 33 тысячи долларов, сообщает theScore.

    Коби Брайант
    Коби Брайант

    Покупателем оказался болельщик, коллекционирующий памятные вещи, связанные с «Лейкерс». По словам фаната, его мечта — открыть музей команды в Южной Калифорнии.

    Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США. В своем последнем в карьере матче с «Ютой» он набрал 60 очков.

    26 января 2020 года частный вертолет 41-летнего Брайанта потерпел крушение. На борту находились сам Коби, его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек. Все они погибли. 0

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