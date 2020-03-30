Полотенце с последней игры Брайанта продали на аукционе

Полотенце с последней игры легендыв карьере было продано на аукционе за 33 тысячи долларов, сообщает theScore.

Покупателем оказался болельщик, коллекционирующий памятные вещи, связанные с «Лейкерс». По словам фаната, его мечта — открыть музей команды в Южной Калифорнии.

Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США. В своем последнем в карьере матче с «Ютой» он набрал 60 очков.

26 января 2020 года частный вертолет 41-летнего Брайанта потерпел крушение. На борту находились сам Коби, его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек. Все они погибли. 0