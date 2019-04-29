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    • Единая лига ВТБ представила календарь плей-офф
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    Единая лига ВТБ представила календарь плей-офф

    Лига ВТБ
    Стал известен календарь плей-офф Единой лиги ВТБ.

    Матчи стартуют в начале мая
    Матчи стартуют в начале мая

    Серии пройдут до 3-х побед, по схеме 2-2-1. Преимущество домашней площадки на всех стадиях плей-офф получает команда, занявшая более высокое место в регулярном чемпионате.

    В первом раунде, 1/4 финала, сыграют: ЦСКА (1) — «Нижний Новгород» (8), «УНИКС» (2) — «Калев» (7), «Химки» (3) — «Астана» (6) и «Локомотив-Кубань» (4) — «Зенит» (5).

    1) ЦСКА — (8) «Нижний Новгород»
    1-я игра — 4 мая, 13:00 (мск), в Москве
    2-я игра — 6 мая, 19:00 (мск), в Москве
    3-я игра — 9 мая, 17:00 (мск), в Нижнем Новгороде
    4-я игра — 11 мая, 17:00 (мск), в Нижнем Новгороде (*)
    5-я игра — 14 мая, 19:00 (мск), в Москве (*)

    (2) УНИКС — (7) «Калев»
    1-я игра — 3 мая, 18:30 (мск), в Казани
    2-я игра — 5 мая, 18:00 (мск), в Казани
    3-я игра — 8 мая, 19:00 (мск), в Таллине
    4-я игра — 10 мая, 19:00 (мск), в Таллине (*)
    5-я игра — 13 мая, 19:00 (мск), в Казани (*)

    (3) «Химки» — (6) «Астана»
    1-я игра — 5 мая, 16:00 (мск), в Химках
    2-я игра — 7 мая, 20:00 (мск), в Химках
    3-я игра — 10 мая, 16:30 (мск), в Нур-Султане
    4-я игра — 12 мая, 12:00 (мск), в Нур-Султане (*)
    5-я игра — 15 мая, 20:00 (мск), в Химках (*)

    (4) «Локомотив-Кубань» — (5) «Зенит»
    1-я игра — 4 мая, 16:00 (мск), в Краснодаре
    2-я игра — 6 мая, 20:00 (мск), в Краснодаре
    3-я игра — 9 мая, 18:00 (мск), в Санкт-Петербурге
    4-я игра — 11 мая, 18:00 (мск), в Санкт-Петербурге (*)
    5-я игра — 14 мая, 20:00 (мск), в Краснодаре (*)

    (*) — если понадобится

    Матчи 1/2 финала пройдут 22,23 мая, 24,25 мая, 27,28 мая, и, если потребуется, 29,30 мая и 1,2 июня. А игры финальной серии плей-офф — 5,7,10 июня и, если потребуется, 12 и 15 июня. 0

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