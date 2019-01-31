Оглашен состав Матча всех звезд Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ на своем официальном сайте назвала окончательные составы команд на, который пройдет 17 февраля.

В командах будет по 12 игроков vtb-league.com 100% Высокие коэффициенты Играть!

В поединке примут участие команды «Звезды России» и «Звезды мира», в каждой будет по 12 игроков.

«Звезды России»: Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин (оба — «Локомотив»), Иван Стребков («Нижний Новгород»), Евгений Воронов («Зенит»), Алексей Швед, Сергей Моня (оба — «Химки»), Джоэл Боломбой, Андрей Воронцевич (оба — ЦСКА), Артем Клименко (УНИКС), Артем Забелин («Автодор»), Никита Курбанов (ЦСКА), Дмитрий Хвостов («Локомотив»).

«Звезды мира»: Серхио Родригес, Нандо де Коло (оба — ЦСКА), Джамар Смит (УНИКС), Кендрик Перри («Нижний Новгород»), Энтони Клеммонс («Астана»), Перрин Бьюфорд («Автодор»), Джален Рэйнолдс («Зенит»), Морис Ндур (УНИКС), Джордан Мики («Химки»), Доррел Райт («Локомотив»), Рашард Келли («Парма»), ДиЭнджело Харрисон («Енисей»).

Позже будут объявлены главные тренеры команд, а также участники конкурсов. 0