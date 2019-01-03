«Лейкерс» на домашней арене уступили «Оклахоме»

Баскетболистыпотерпели поражение отв домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

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Встреча, которая прошла в «Стэйплс-центре», завершилась со счетом 100:107 (25:25, 32:34, 25:19, 18:29).

В составе «Тандер» трипл-дабл оформил Расселл Уэстбрук — 14 очков, 16 подборов и 10 передач. 37 очков набрал Пол Джордж, в активе Стивена Адамса 14 очков и 15 подборов.

У «Лейкерс» самым результативным стал Кентавиус Колдуэлл-Поуп — 25 очков. Дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов оформил Брэндон Ингрэм.

Лидер хозяев Леброн Джеймс участия в матче не принимал.

В турнирной таблице Западной конференции «Лейкерс» занимают восьмое место (21 победа, 17 поражений), а «Оклахома» — третье (24 победы, 13 поражений). 0