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    41 очко Дюранта помогло «Голден Стэйт» обыграть «Нью-Йорк»

    НБА
    В матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт» в гостях одержал уверенную победу над «Нью-Йорком» — 128:100 (25:25, 28:28, 28:31, 47:16).

    Кевин Дюрант
    Кевин Дюрант
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    Самым результативным игроком встречи стал форвард действующих чемпионов Кевин Дюрант, набравший 41 очко. Он реализовал 5 из 9 трехочковых бросков. 29 баллов в активе защитника Стивена Карри, 18 — у Дрэймонда Грина.

    В составе «Никс» 24 очка набрал защитник Тим Хардуэй-младший, у разыгрывающего Франка Нтиликина 17 баллов.

    Для команды из Окленда это пятая победа в шести матчах на старте сезона. «Нью-Йорк» потерпел пятое поражения кряду.

    Другие результаты:

    «Шарлотт» — «Чикаго» 135:106 (23:25, 45:29, 34:21, 33:31)
    «Торонто» — «Даллас» 116:107 (39:26, 30:34, 23:29, 24:18)
    «Миннесота» — «Милуоки» 95:125 (16:27, 22:36, 29:34, 28:28)
    «Нью-Орлеан» — «Бруклин» 117:115 (32:30, 25:36, 31:25, 29:24)
    «Хьюстон» — «Клипперс» 113:133 (30:31, 31:39, 22:26, 30:37)
    «Сакраменто» — «Вашингтон» 116:112 (28:27, 27:34, 24:24, 37:27) 0

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