41 очко Дюранта помогло «Голден Стэйт» обыграть «Нью-Йорк»

В матче игрового дня регулярного сезона НБАв гостях одержал уверенную победу над— 128:100 (25:25, 28:28, 28:31, 47:16).

Самым результативным игроком встречи стал форвард действующих чемпионов Кевин Дюрант, набравший 41 очко. Он реализовал 5 из 9 трехочковых бросков. 29 баллов в активе защитника Стивена Карри, 18 — у Дрэймонда Грина.

В составе «Никс» 24 очка набрал защитник Тим Хардуэй-младший, у разыгрывающего Франка Нтиликина 17 баллов.

Для команды из Окленда это пятая победа в шести матчах на старте сезона. «Нью-Йорк» потерпел пятое поражения кряду.

Другие результаты:

«Шарлотт» — «Чикаго» 135:106 (23:25, 45:29, 34:21, 33:31)

«Торонто» — «Даллас» 116:107 (39:26, 30:34, 23:29, 24:18)

«Миннесота» — «Милуоки» 95:125 (16:27, 22:36, 29:34, 28:28)

«Нью-Орлеан» — «Бруклин» 117:115 (32:30, 25:36, 31:25, 29:24)

«Хьюстон» — «Клипперс» 113:133 (30:31, 31:39, 22:26, 30:37)

«Сакраменто» — «Вашингтон» 116:112 (28:27, 27:34, 24:24, 37:27) 0