УНИКС подписал греческого форварда

Президентсообщил, что клуб подписал контракт с 35-летним форвардом

Костас Каймакоглу БК УНИКС 1000 Фрибет для всех Забрать!

Опытный грек провел полноценную подготовку к сезону, не имея контракта с клубом.

«Мы действительно заключили официальное соглашение с Костасом. Начало сезона было омрачено для нас целой серией неприятных травм. Сначала сломался Мелвин Эджим, потом Пиеррия Хенри… Поэтому мы решили подписать восьмого легионера и остановить свой выбор на Каймакоглу. Ему не надо адаптироваться в команде, он прошел с нами все сборы, знает все комбинации», — цитируют Богачева «Известия».

На прошлой неделе Костас Каймакоглу уже успел сыграть первый официальный матч за казанцев после длительного перерыва. В игре Еврокубка с «Торино» он провел на паркете чуть более 17 минут, набрал семь очков и сделал три подбора. В минувшие выходные в игре с «Зелена Гурой» в Единой лиге ВТБ форвард отметился двумя очками и пятью подборами. 0