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    Команда Джеймса обыграла команду Карри в Матче звезд НБА

    НБА
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Команда Леброна Джеймса нанесла поражение команде Стивена Карри в Матче звезд НБА, который состоялся в Лос-Анджелесе.

    Встреча завершилась со счетом 148:145 (31:42, 45:36, 33:34, 39:33).

    Джеймс оформил дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов. Кевин Дюрант принес команде 19 баллов. Также рубеж в 10 очков преодолели Энтони Дэвис (12), Расселл Уэстбрук (11), Кайри Ирвинг (13), Брэдли Бил (14), Андре Драммонд (14), Пол Джордж (16) и Кемба Уокер (11).

    В составе команды Карри самыми результативными стали Демар Дерозан и Дамиан Лиллард, набравшие по 21 очку, дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов у Карла-Энтони Таунса.

    Сам Карри набрал 11 очков и сделал 6 подборов.

    Самым ценным игроком (MVP) матча стал Джеймс.

    Лучшие моменты с участием команды Леброна Джеймса
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