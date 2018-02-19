Команда Джеймса обыграла команду Карри в Матче звезд НБА

Командананесла поражение командев Матче звезд НБА, который состоялся в Лос-Анджелесе.

Встреча завершилась со счетом 148:145 (31:42, 45:36, 33:34, 39:33).

Джеймс оформил дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов. Кевин Дюрант принес команде 19 баллов. Также рубеж в 10 очков преодолели Энтони Дэвис (12), Расселл Уэстбрук (11), Кайри Ирвинг (13), Брэдли Бил (14), Андре Драммонд (14), Пол Джордж (16) и Кемба Уокер (11).

В составе команды Карри самыми результативными стали Демар Дерозан и Дамиан Лиллард, набравшие по 21 очку, дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов у Карла-Энтони Таунса.

Сам Карри набрал 11 очков и сделал 6 подборов.

Самым ценным игроком (MVP) матча стал Джеймс.