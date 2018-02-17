Сборная мира обыграла команду США в матче восходящих звезд НБА

В Национальной баскетбольной ассоциации стартовал Звездный уик-энд в Лос-Анджелесе.

Сборная восходящих звезд мира одержала победу над восходящими звездами из США со счетом 155:124 (40:32, 38:27, 40:29, 37:36).

В составе победителей дабл-даблы оформили Домантас Сабонис (13 очков и 11 подборов) и Бен Симмонс (11 очков и 13 передач), а Бадди Хилд принес в копилку команды 29 баллов.

Самым же результативным игроком встречи стал американский защитник Джейлен Браун, набравший 35 очков и собравший 10 подборов.

Матч звезд НБА 2018 года состоится в Лос-Анджелесе рано утром в понедельник по московскому времени.