«Денвер» переиграл «Шарлотт»

В матче регулярного чемпионата НБАна своей площадке нанес поражение– 121:104 (36:25, 27:37, 34:22, 24:20).

Самым полезным игроком матча стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, который записал на свой счет дабл-дабл из 15 очков и 16 подборов. Гэри Харрис набрал 27 очков, Джамал Мюррей и Уилл Бартон – 18 очков. В составе «Хорнетс» самым результативным стал Кемба Уокер, отметившийся 20 очками. Дуайт Ховард набрал 19 очков.

«Денвер» занимает 6-е место в Западной конференции, «Шарлотт» — десятый.

Другие результаты:

«Детройт» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» 111:91 (22:20, 27:23, 30:24, 32:24)

«Индиана» — «Вашингтон» 102:111 (23:28, 26:30, 25:28, 28:25)

«Майами» — «Орландо» 109:111 (35:26, 25:33, 27:34, 22:18)

«Нью-Орлеан» — «Юта» 109:133 (23:34, 41:36, 22:29, 23:34)

«Сакраменто» — «Чикаго» 104:98 (9:28, 32:27, 36:24, 27:19)

«Клипперс» — «Даллас» 104:101 (32:28, 26:27, 20:27, 26:19)